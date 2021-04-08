Количество фейков об Украине со стороны РФ выросло на фоне стягивания войск — отчет ЕС

Россия усилила дезинформацию против Украины на фоне наращивания войск РФ вдоль украинской границы, как это происходило в 2014 году.

Об этом говорится в отчете европейской дезинформационной службы EUvsDisinfo, которая занимается опровержением кремлевской пропаганды.

В ЕС отмечают, что такая ситуация в очередной раз подчеркнула так называемый традиционный фокус прокремлевских СМИ в Украине. В частности, из более 11 тыс. примеров прокремлевской дезинформации, собранных в EUvsDisinfo, более 41 тыс. нацелены именно на Украину.

Также в службе отмечают, что пока российская военная техника и войска приближались к Украине, прокремлевские СМИ усиливали дезинформационные атаки, представляя Украину одновременно как безжалостного агрессора, который атакует свою территорию, и несчастной марионеткой США.

В частности, они изображали Украину националистической до масштабов неизбежного геноцида русских на Донбассе, и заявляли, что Украина даже не является государством.

На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении Минских соглашений, как это было и в предыдущие годы. Дезинформация утверждает, что США подталкивают Украину к конфронтации с Россией, и на этой неделе “гражданская война” получила новые визуальные эффекты, но они шли по хорошо налаженной схеме.

Эксперты отметили, что прокремлевские СМИ также передавали эмоциональные сообщения о маленьком мальчике, якобы убитом беспилотником украинской армии на Донбассе. Фейковое обвинение было распространено в российских государственных СМИ и использовано спикером российской Думы, чтобы требовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы.

В то же время они отмечают, что такой подход похож на печальную историю о “распятом мальчике”, которую прокремлевские СМИ распространили еще в 2014 году, чтобы разжечь ненависть к украинцам среди внутренней российской аудитории и оправдать свою вооруженную агрессию против Украины.

Фейк российских СМИ о гибели ребенка

Недавно в информационном пространстве ОРДЛО и РФ активно распространяли новость о гибели 5-летнего ребенка и пожилой женщины в частном домовладении, что находится в поселке Александровское.

Пропагандисты убеждали, что это произошло якобы вследствие детонации взрывного устройства, свергнутого беспилотным летательным аппаратом ВСУ.

Однако в МИД Украины опровергли такой фейк от российских медиа, назвав это психологической операцией РФ.

Джерело: EUvsDisinfo