Кількість фейків про Україну з боку РФ зросла на тлі стягування військ – звіт ЄС

Росія посилила дезінформацію проти України на тлі нарощування військ РФ вздовж українського кордону, як це відбувалося в 2014 році.

Про це йдеться у звіті європейської дезінформаційної служби EUvsDisinfo, яка займається спростуванням кремлівської пропаганди.

У ЄС зазначають, що така ситуація вкотре підкреслила так званий традиційний фокус прокремлівських ЗМІ в Україні. Зокрема, із понад 11 тис. прикладів прокремлівської дезінформації, зібраних в EUvsDisinfo, понад 41 тис. націлені саме на Україну.

Також у службі наголошують, що поки російська військова техніка і війська наближалися до України, то прокремлівські ЗМІ посилювали дезінформаційні атаки, представляючи Україну одночасно як безжального агресора, який атакує свою територію, та нещасною маріонеткою США.

Зокрема, вони зображували Україну націоналістичною до масштабів неминучого геноциду росіян на Донбасі, і заявляли, що Україна навіть не є державою.

Цього тижня прокремлівські ЗМІ знову неправдиво звинуватили Київ у порушенні Мінських угод, як це було і в попередні роки. Дезінформація стверджує, що США підштовхують Україну до конфронтації з Росією, і цього тижня “громадянська війна” отримала нові візуальні ефекти, але вони йшли за добре усталеною схемою.

Експерти відзначили, що прокремлівські ЗМІ також передавали емоційні повідомлення про маленького хлопчика, нібито вбитого безпілотником української армії на Донбасі. Фейкове звинувачення було поширене в російських державних ЗМІ і використане спікером російської Думи, щоб вимагати обговорення виключення України з Ради Європи.

Водночас вони зазначають, що такий підхід схожий на сумнозвісну історію про “розп’ятого хлопчика”, яку прокремлівські ЗМІ поширили ще у 2014 році, щоб розпалити ненависть до українців серед внутрішньої російської аудиторії і виправдати свою збройну агресію проти України.

Фейк російських ЗМІ про загибель дитини

Нещодавно в інформаційному просторі ОРДЛО та РФ активно поширювали новину про загибель 5-річної дитини та жінки похилого віку в приватному домоволодінні, що розташоване в селищі Олександрівське.

Пропагандисти переконували, що ця подія сталася нібито внаслідок детонації вибухового пристрою, скинутого безпілотним літальним апаратом ЗСУ.

Однак у МЗС України спростували такий фейк від російських медіа, назвавши це психологічною операцією РФ.

Джерело: EUvsDisinfo