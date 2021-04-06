Психологічна операція РФ: МЗС України про фейк з убитою дитиною в ОРДЛО

У МЗС України спростували фейк від російських ЗМІ про загибель дитини на непідконтрольній українському уряду частині Донецької області.

Йдеться про сюжет одного з телеканалів РФ, в якому розповідалося, що в результаті нібито удару безпілотника ЗСУ в смт Олександрівське загинув хлопчик.

– Stopfake спростував цей фейк. Свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла у гаражі. Ба більше, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій. Жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти, – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він додав, що подібні фейки – це невід’ємний елемент російських психологічних операцій проти України.

Читайте В Україні запустили Центр боротьби з фейками

Ніколенко заявив, що це схоже на вигадану історію про розп’ятого хлопчика у Слов’янську.

Як і минулий, нинішній вкид має на меті розпалити ворожнечу на окупованих територіях та в Росії, спотворити дійсність, виправдати провокації російських угруповань, – розповів прес-секретар МЗС.

Однак, за словами представника дипломатичного відомства, міжнародні партнери України розуміють, що РФ просто намагається загострити ситуацію, а такий інформаційний фон покликаний виправдати дії окупантів на Донбасі.

Зі свого боку українська делегація у ТКГ надіслала СММ ОБСЄ ноту щодо намірів окупаційної адміністрації фальсифікувати події в Олександрівську Донецької області.

У ТКГ підкреслили, що російські так звані журналісти навіть не надали будь-яких доказів: фото чи відео-матеріалів, фрагментів вибухового пристрою, точних координатів, персональної інформації про жертву, характер отриманих поранень.

Черговий фейк про загибель дитини

В інформаційному просторі ОРДЛО та РФ активно поширюється інформація про загибель 2 квітня 5-річної дитини та жінки похилого віку в приватному домоволодінні, що знаходиться в селищі Олександрівське.

Пропагандисти переконують, що подія сталася нібито внаслідок детонації вибухового пристрою, скинутого безпілотним літальним апаратом ЗСУ.