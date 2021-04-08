Меньше $60 за баррель: цены на нефть снова падают

Цены на нефть снизились после опубликованных накануне данных Минэнерго США о значительном увеличении запасов бензина на прошлой неделе.

Это вызвало беспокойство относительно ослабления спроса на сырую нефть, о чем свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

По состоянию на 11 утра 8 апреля, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $62,73 за баррель, что на $0,20 ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет $59,17 за баррель, что на $1 ниже уровня на закрытии предыдущей сессии.

В последний раз цены на нефть эталонных марок опускались в ходе торгов, несмотря на то, что блокирование Суэцкого канала из-за контейнеровоза, который сел на мель, продолжалось несколько дней.

Инвесторы опасаются, что ужесточение карантинных мер в Европе и задержки поставок вакцины от коронавируса могут негативно сказаться на нефтяном спросе.