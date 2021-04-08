Менше $60 за барель: ціни на нафту знову падають

Ціни на нафту знизилися після опублікованих напередодні даних Міненерго США про значне збільшення запасів бензину минулого тижня.

Це викликало занепокоєння щодо ослаблення попиту на сиру нафту, про що свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Станом на 11 ранку 8 квітня, вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $62,73 за барель, що на $0,44 нижче ціни на закриття попередньої сесії.

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Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі становить $59,17 за барель, що на $1 нижче рівня на закриття попередньої сесії.

Минулий раз ціни на нафту еталонних марок опускалися під час торгів, попри те, що блокування Суецького каналу через контейнеровоз, який сів на мілину, тривало кілька днів.

Інвестори побоюються, що посилення карантинних заходів в Європі і затримки поставок вакцини від коронавірусу можуть негативно позначитися на нафтовому попиті.