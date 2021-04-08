Западные партнеры подтвердили, что продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также оказывать помощь в наращивании потенциала украинской армии.

Представители стран НАТО, среди которых США, Канада, Великобритания, Литва и Польша, провели онлайн-переговоры по эскалации ситуации на Донбассе, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине.

Во время встречи союзники обвинили Москву в подрыве деэскалации на Донбассе.

— Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года, — передает пресс-служба Пентагона.

Агрессия РФ

В конце марта и в начале апреля ситуация на Востоке Украины обострилась.

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На Донбассе оккупанты начали нарушать режим тишины, в результате обстрелов погибли украинские военные. Также РФ стягивала военные силы возле восточных границ Украины.

Подробнее о борьбе с агрессией Кремля читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. Department Of Defense

Фото: ООС