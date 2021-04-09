В Мозамбике боевики обезглавили 12 иностранцев на территории отеля

В городе Палма на северо-востоке Мозамбика во дворе отеля Амарула нашли трупы 12 иностранцев, которые пытались скрыться во время штурма города боевиками.

Иностранцы работали на объекте, который строит французская энергетическая группа Total.

Руководитель полиции Педро да Силва рассказал, что до сих пор неизвестна национальность жертв.

— Их связали и обезглавили здесь. Все они иностранцы. Я не знаю их гражданства, но это были белые люди, — сказал он.

Накануне президент Мозамбика Филипп Ньюс заявил, что вооруженные силы страны нанесли поражение боевикам и изгнали их из города Палма, который те захватили неделей ранее.

Во время атаки боевиков иностранцы пытались скрыться в гостинице Амарула, а затем некоторые из них пытались сбежать оттуда.

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На севере Мозамбика в провинции Кабу-Делгаду с 2017 года действует исламистская террористическая группировка Аш-Шабаб и структура Исламского государства — ISCAP (Центральноафриканская провинция ИД, — Ред.).

Они поставили себе цель создать в этой части страны исламистское государство под их контролем.

Мозамбик — страна на юго-востоке Африки. Она граничит с Замбией, Танзанией, Малави, ЮАР, Зимбабве и Свазилендом. По форме правления Мозамбик — президентская республика.

В 2017 году в столице Мозамбика Мапуту открыли почетное консульство Украины. Однако оно не решает консульские вопросы, ими занимается консульство Украины в ЮАР.

Протесты в Мьянме

В конце марта военные в Мьянме, которые захватили власть 1 февраля, застрелили 7-летнюю девочку, когда целились в ее отца.

Ребенка убили в его доме в городе Мандалай.

Девочка стала самой молодой жертвой переворота в Мьянме.