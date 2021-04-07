В Эфиопии в результате столкновений общин погибли более 100 мирных жителей

В Эфиопии в результате столкновений общинам между штатами Афар и Сомали на северо-востоке страны погибли более 100 человек.

Заместитель полиции штата Афар Ахмед Хумед отметил, что столкновения начались в минувшую пятницу и продолжаются до сих пор.

Он обвинил в нападении на мирных жителей вооруженные группы.

Сомалийский новостной портал Garowe сообщил, что столкновения происходят в районе Ситти (Шиниле). Уже 20 лет там живут общины, которые оспаривают права на землю, пастбища и доступ к водным ресурсам.

Республика Эфиопия состоит из девяти штатов, или регионов, которые образованы на этнической основе, и двух мегаполисов — Аддис-Абебы и Дыре-Дауа.

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Регионы пользуются широкой автономией, в частности в вопросах безопасности, налоговой политики и использования земельных ресурсов. Численность населения страны достигает 104 млн человек.

Протесты в Мьянме

В конце марта военные в Мьянме, которые захватили власть 1 февраля, застрелили 7-летнюю девочку, когда целились в ее отца.

Ребенка убили в ее доме в городе Мандалай.

Девочка стала самой молодой жертвой переворота в Мьянме.

Источник: TRT World