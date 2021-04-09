У Мозамбіку бойовики обезголовили 12 іноземців на території готелю

У місті Палма на північному-сході Мозамбіку у дворі готелю Амарула знайшли трупи 12 іноземців, які намагалися сховатися під час штурму міста бойовиками.
Іноземці працювали на об’єкті, що будує французька енергетична група Total.
Керівник поліції Педро да Сілва розповів, що досі невідома національність жертв.
— Їх зв’язали та обезголовили тут. Всі вони іноземці. Я не знаю їхнього громадянства, але це були білі люди, – сказав він.
Напередодні президент Мозамбіку Філіпе Н’юсі заявив, що збройні сили країни завдали поразки бойовикам та вигнали їх з міста Палма, яке ті захопили тижнем раніше.
Під час атаки бойовиків іноземці намагалися сховатися у готелі Амарула, а потім деякі з них намагалися втекти звідти.
На півночі Мозамбіку у провінцій Кабу-Делгаду з 2017 року діє терористичне угрупування ісламізму Аш-Шабаб та структура Ісламської держави – ISCAP (Центральноафриканська провінція ІД, – Ред.).
Вони поставили собі за мету створити в цій частині країни ісламістську державу під їхнім контролем.
Мозамбік – країна на південному сході Африки. Вона межує із Замбією, Танзанією, Малаві, ПАР, Зімбабве та Свазілендом. За формою правління Мозамбік – президентська республіка.
У 2017 році у столиці Мозамбіку Мапуто відкрили почесне консульство України. Однак воно не вирішує консульські питання, ними займається консульство України у ПАР.
Протести у М’янмі
Наприкінці березня військові у М’янмі, які захопили владу 1 лютого, застрелили 7-річну дівчинку, коли цілилися в її батька.
Дитину вбили в її будинку в місті Мандалай.
Дівчинка стала наймолодшою жертвою перевороту у М’янмі.