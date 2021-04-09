У Мозамбіку бойовики обезголовили 12 іноземців на території готелю

У місті Палма на північному-сході Мозамбіку у дворі готелю Амарула знайшли трупи 12 іноземців, які намагалися сховатися під час штурму міста бойовиками.

Іноземці працювали на об’єкті, що будує французька енергетична група Total.

Керівник поліції Педро да Сілва розповів, що досі невідома національність жертв.

— Їх зв’язали та обезголовили тут. Всі вони іноземці. Я не знаю їхнього громадянства, але це були білі люди, – сказав він.

Напередодні президент Мозамбіку Філіпе Н’юсі заявив, що збройні сили країни завдали поразки бойовикам та вигнали їх з міста Палма, яке ті захопили тижнем раніше.

Під час атаки бойовиків іноземці намагалися сховатися у готелі Амарула, а потім деякі з них намагалися втекти звідти.

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