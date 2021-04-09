В Африке казнили 12 иностранцев, их нашли без голов и со связанными руками

В Мозамбике, что в Восточной Африке, нашли массовое захоронение 12 обезглавленных туристов.

Сейчас национальность погибших устанавливается, но известно, что все погибшие были белокожими иностранцами.

Свежее массовое захоронение нашли возле гостиницы в городе Пальма, которое с конца марта находится под контролем боевиков.

По неофициальной информации, это были жители отеля, которых захватили в заложники. Скорее всего, это могли быть французы.

— В могиле их было 12, все они иностранцы. Я не знаю, какой они национальности, но все они белые. Они были обезглавлены, у них были связаны руки, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители убеждены, что такой способ убийства характерен боевикам террористической группировки Исламское государство, однако пока ИГИЛ не взяла на себя организации за массовую казнь туристов.

ИГИЛ в Мозамбике

С конца марта ряд регионов в Мозамбике находится под частичным контролем боевиков ИГИЛ.

На севере страны планировалось строительство объекта французской энергетической группы Total.

Это должен быть комплекс по переработке и сжижению природного газа, однако его приостановили из-за атаки боевиков.

По одной из версий, все погибшие работали именно на этом объекте.