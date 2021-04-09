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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

В Африці стратили 12 іноземців, їх знайшли без голів і з зв’язаними руками

У Мозамбіку, що у Східній Африці, знайшли масове поховання 12 обезголовлених туристів.

В Африці стратили 12 іноземців, їх знайшли без голів і з зв’язаними руками

Наразі національність загиблих встановлюється, але відомо, що всі загиблі були білошкірими іноземцями.

Свіже масове поховання знайшли неподалік готелю у місті Пальма, яке з кінця березня перебуває під контролем бойовиків.

За неофіційною інформацією, це були мешканці готелю, яких захопили в заручники. Найімовірніше, це могли бути французи.

– В могилі їх було 12, всі вони іноземці. Я не знаю, якої вони національності, але всі вони білі. Вони були обезголовлені, у них були зв’язані руки, – йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці переконані, що такий спосіб вбивства характерний бойовикам терористичного угрупування Ісламська держава, однак наразі ІДІЛ не взяла на себе організації за масову страту туристів.

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ІДІЛ у Мозамбіку

З кінця березня низка регіонів Мозамбіку перебуває під частковим контролем бойовиків ІДІЛ.

На півночі Мозамбіку планувалося будівництво об’єкту французької енергетичної групи Total.

Це мав бути комплекс з переробки і зріджування природного газу, однак його призупинили через атаку бойовиків.

За однією із версій, усі загиблі працювали саме на цьому об’єкті.

Джерело: The Times

Фото: Depositphotos

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