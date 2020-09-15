В Уганде 22-летний парень принес в парламент окровавленную голову ребенка

В парламент Уганды в Кампале принесли отрубленную голову ребенка.

Полиция задержала 22-летнего парня, который пытался прорваться в здание с окровавленным пакетом в руках.

По данным экспертизы, голова принадлежала ребенку в возрасте от пяти до семи лет. Недавно в соседнем городе сообщили об исчезновении ребенка.

Одна из парламентских групп Уганды убеждена, что кровавый пакет задержанный хотел передать спикеру парламента, однако она отказалась комментировать страшную ситуацию.

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В Уганде уже более 20 лет распространена практика похищения и расчленение малолетних детей: части тела были важной составляющей в проведении магических таинств и ритуалов.

В частности, есть поверье, согласно которому закопанная голова ребенка в фундаменте того или иного здания приносила успех и большие деньги его владельцам.

Несмотря на запрет проводить жертвоприношения в Уганде, во многих населенных пунктах страны до сих пор встречаются такие случаи.