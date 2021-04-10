Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 10 апреля

Коронавирусная болезнь не прекращает распространяться по миру, а потому страны вынуждены вводить новые карантинные ограничения и принимать различные меры по борьбе с пандемией.

Факты ICTV собрали самые важные новости о коронавирусе в Украине и мире за 10 апреля.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтвердили 1 841 137 больных, за сутки их количество выросло еще на 17 463 человек.

Киев снова в лидерах по количеству новых больных за сутки — 1 605, в Днепропетровской области — 1 383, в Харьковской — 1 343, во Львовской — 1 342 и в Киевской — 1 133.

Кроме того, за последний день 19 858 украинцев получили прививки от коронавируса, а в целом — 373 002.

Между тем Закарпатья 11 апреля 2021 года в 00.00 переходит из красного карантинной зоны, где находилось с 8 марта, до желтой.

10 апреля Ивано-Франковская область перешла из красной в желтую зону. Здесь ограничения красного уровня ввели 22 февраля.

За месяц загруженность коек с кислородом удалось уменьшить с 63% до 38%, а коэффициент выявления случаев — с 25% до 13%.

Коронавирус в мире

Компания AstraZeneca частично подтвердила сообщение о временной задержке поставок вакцины против Covid-19 в Европейский Союз.

Власти Китая разрешили испытывать на людях третью вакцину производства национальной фармацевтической компании Sinopharm.

Карантин в Украине

По состоянию на 10 апреля 2021 года в 10 областях Украины и Киеве установлено красный уровень эпидемической опасности.

В красную зону карантина вошли Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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