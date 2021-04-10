Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавирус за 10 квітня

Коронавірусна хвороба не припиняє поширюватися світом, а тому країни змушені запроваджувати нові карантинні обмеження та вживати різні заходи для боротьби з пандемією.

Факти ICTV зібрали найважливіші новини про коронавірус в Україні та світі за 10 квітня.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 10 квітня в Україні підтвердили 1 841 137 хворих, за добу їхня кількість зросла ще на 17 463 людей.

Київ знову у лідерах за кількістю нових хворих за добу – 1 605, у Дніпропетровській області – 1 383, у Харківській – 1 343, у Львівській – 1 342 та у Київській – 1 133.

Окрім того, за останній день 19 858 українців отримали щеплення від коронавірусу, а загалом – 373 002.

Тим часом Закарпаття 11 квітня 2021 року о 00.00 переходить з червоної карантинної зони, де перебувало з 8 березня, до жовтої.

10 квітня Івано-Франківська область перейшла з червоної у жовту зону. Тут обмеження червоного рівня запровадили 22 лютого.

За місяць завантаженість ліжок з киснем вдалося зменшити з 63% до 38%, а коефіцієнт виявлення випадків – із 25% до 13%.

Коронавірус у світі

Компанія AstraZeneca частково підтвердила повідомлення про тимчасову затримку поставок вакцини проти Covid-19 в Європейський Союз.

Влада Китаю дозволила випробовувати на людях третю вакцину виробництва національної фармацевтичної компанії Sinopharm.

Карантин в Україні

Станом на 10 квітня 2021 року в 10 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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