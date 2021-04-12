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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Випереджає Україну: у Бутані за 16 днів вакцинували 93% дорослих жителів

У Бутані (королівство в південно-східній Азії між Китаєм та Індією) за 16 днів вакцинували 93% населення. Загалом у королівстві прищепили 62% з 800 тис. жителів. Це більше, ніж в Україні, за понад два місяці.

Випереджає Україну: у Бутані за 16 днів вакцинували 93% дорослих жителів

Кампанія з вакцинації населення там стартувала 27 березня, хоча вакцину AstraZeneca Бутан отримав ще в січні. Річ у тому, що жителі чекали кінця березня, щоб збігтися зі сприятливими датами в буддистській астрології.

Перше щеплення під супровід буддистських молитов зробили жінці. Таким чином Бутан за темпами вакцинації випередив Ізраїль та США.

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Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 12 квітня 378 264 осіб отримали щеплення від коронавірусу.

Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: AP

Фото: Pexels

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