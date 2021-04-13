ЕС продлил на год санкции против Ирана

Совет ЕС решил продлить еще на год санкций против Ирана в ответ на нарушения прав человека в этой стране.

Они будут действовать до 13 апреля 2020 года.

— Эти меры включают запрет на путешествия и замораживание активов, а также запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий или для мониторинга телекоммуникационных средств. В дополнение, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять финансирование включенным в санкционный перечень лицам и учреждениям, — говорится в сообщении ЕС.

Рада сегодня также добавила восемь человек и три организации в этот список санкций с учетом их роли в насильственном ответе на демонстрации в Иране в ноябре 2019 года. Всего в списке 89 физических и 4 юридических лица.

Санкции от ЕС

22 марта Европейский Союз утвердил новые санкции против России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Южного Судана и Ливии за нарушение прав человека.

Всего под ограничения Европейского Союза попали 11 человек.

Источник: Европейский совет