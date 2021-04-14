Туреччина посилила карантин на період Рамадану

У Туреччині запроваджують нові карантинні обмеження. Таке рішення влада ухвалила через складну ситуацію з пандемією Covid-19.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. За його словами, 14 квітня у країні посилюють протиепідемічні обмеження.

– У перші два тижні Рамадана ми переходимо до часткового локдауну. Якщо ситуація не покращиться, запроваджуватимемо жорсткіші заходи, – зазначив політик.

У будні дні комендантська година починатиметься ввечері о 19.00 та триватиме до 5.00 ранку. Громадянам старше за 65 років та молодше за 18 років заборонено користуватися громадським транспортом. Міжміські поїздки заборонені під час комендантської години, крім невідкладних випадків.

Школи та дошкільні навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Лише учні 8-го та 12-го класів продовжуватимуть ходити до школи.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише на виніс або доставку. У країні також забороняється проведення святкових масових заходів у закритих приміщеннях.

Підтримка Туреччини

На тлі загострення у відносинах між Україною і Росією та агресією Кремля на Донбасі у Туреччині зробили заяву.

Президент країни Реджеп Ердоган вважає, що сторонам потрібно сісти за стіл переговорів. Раніше президент Туреччини заявив про готовність підтримати Україну для вирішення ситуації на Донбасі.