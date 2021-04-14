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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

По меньшей мере 20 погибших: в Египте перевернулся и загорелся автобус с пассажирами

На юге Египта произошло ДТП, в котором погибли по меньшей мере 20 человек, трое получили ранения.

По меньшей мере 20 погибших: в Египте перевернулся и загорелся автобус с пассажирами

Авария произошла, когда автобус, который ехал из Каира в Сохаг, попытался обогнать грузовик на шоссе. Вследствие неудачного обгона автобус перевернулся и был сбит грузовиком, обе машины загорелись.

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Спасателям пришлось искать раненых среди горящих обломков, сейчас все пострадавшие доставлены в больницы, а движение по шоссе заблокировано.

Авария поездов в Египте

В ночь на 26 марта в провинции Сохаг столкнулись два поезда. Авария произошла после того, как неизвестные пассажиры вытащили аварийный клапан первого поезда, заставив его остановиться.

В катастрофе погибли 32 человека, еще 165 человек пострадали, а на место доставили сразу 76 карет скорой помощи.

Прокурор приказал провести срочное расследование, машинистов доставили на допрос.

Среди погибших и пострадавших нет ни одного украинца, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Фото: 24 канал

Источник: AP

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