На півдні Єгипту сталася ДТП, у якому загинули щонайменше 20 людей, троє зазнали поранень.

Аварія сталася коли автобус, який їхав із Каїра у Сохаг, спробував обігнати вантажівку на шосе. Внаслідок невдалого обгону автобус перевернувся та був збитий грузовиком, обидві автівки загорілися.

Читайте На Житомирщині поліцейський влаштував смертельну ДТП та втік з місця аварії

Рятувальникам довелося шукати поранених серед палаючих уламків, зараз усі потерпілі доправлені до лікарень, а рух дорогою заблокований.

20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm — مصراوي (@masrawy) April 14, 2021

Аварія потягів у Єгипті

В ніч на 26 березня у провінції Сохаг зіткнулися два потяги. Аварія сталася після того, як невідомі пасажири витягнули аварійний клапан першого поїзда, змусивши його зупинитися.

У катастрофі загинули 32 людини, ще 165 осіб постраждали, а на місце доправили одразу 76 карет швидкої допомоги.

Прокурор наказав провести термінове розслідування, машиністів доправили на допит.

Серед загиблих та постраждалих немає жодного українця, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Фото: 24 канал