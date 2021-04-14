США заверили Украину в полной поддержке: Госдеп о деталях встречи Кулебы и Блинкена

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Во время встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой они обсудили российскую агрессию.

Блинкен подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

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— Госсекретарь выразила обеспокоенность умышленными действиями России по эскалации напряженности в отношениях с Украиной, в частности с помощью ее агрессивную риторику и дезинформации, учащению нарушений режима прекращения огня и передвижению войск в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, — рассказали в Госдепе.

Блинкен и Кулеба также обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ для укрепления украинских институтов, поддержки усилий в борьбе с коррупцией, антикоррупционных усилий, а также ее стремление к евроатлантической интеграции.

13 апреля в Брюсселе также состоялось заседание комиссии Украина — НАТО. После заседания на совместном брифинге выступили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс призвал Россию немедленно остановить провокации и обострение ситуации на Донбассе.

Они обсудили эскалацию ситуации на Востоке Украины, вступление Украины в НАТО и поддержку со стороны Альянса. Главные тезисы из брифинга Кулебы и Столтенберга — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Госдеп США