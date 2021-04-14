PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

США запевнили Україну у повній підтримці: Держдеп про деталі зустрічі Кулеби і Блінкена

Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен запевнив Україну в подальшій підтримці.

США запевнили Україну у повній підтримці: Держдеп про деталі зустрічі Кулеби і Блінкена

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою вони обговорили російську агресію.

Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.

Читайте
Блінкен і Столтенберг закликали РФ припинити нарощувати війська біля кордону України

– Держсекретар висловила стурбованість навмисними діями Росії щодо ескалації напруженості у відносинах з Україною, зокрема за допомогою її агресивну риторику і дезінформації, почастішання порушень режиму припинення вогню і пересування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України, – розповіли у Держдепі.

Блінкен і Кулеба також обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інститутів, підтримки зусиль у боротьбі з корупцією, антикорупційних зусиль, а також її прагнення до євроатлантичної інтеграції.

13 квітня у Брюсселі також відбулося засідання комісії Україна – НАТО. Після засідання на спільному брифінгу виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Північноатлантичний альянс закликав Росію негайно зупинити провокації та загострення ситуації на Донбасі.

Вони обговорили ескалацію ситуації на Сході України, вступ України до НАТО і підтримку з боку Альянсу. Головні тези з брифінгу Кулеби і Столтенберга – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Держдеп США

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка