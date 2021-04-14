США запевнили Україну у повній підтримці: Держдеп про деталі зустрічі Кулеби і Блінкена

Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен запевнив Україну в подальшій підтримці.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою вони обговорили російську агресію.

Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої російської агресії.

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– Держсекретар висловила стурбованість навмисними діями Росії щодо ескалації напруженості у відносинах з Україною, зокрема за допомогою її агресивну риторику і дезінформації, почастішання порушень режиму припинення вогню і пересування військ в окупованому Криму та поблизу кордонів України, – розповіли у Держдепі.

Блінкен і Кулеба також обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інститутів, підтримки зусиль у боротьбі з корупцією, антикорупційних зусиль, а також її прагнення до євроатлантичної інтеграції.

13 квітня у Брюсселі також відбулося засідання комісії Україна – НАТО. Після засідання на спільному брифінгу виступили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Північноатлантичний альянс закликав Росію негайно зупинити провокації та загострення ситуації на Донбасі.

Вони обговорили ескалацію ситуації на Сході України, вступ України до НАТО і підтримку з боку Альянсу. Головні тези з брифінгу Кулеби і Столтенберга – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Держдеп США