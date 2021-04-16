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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский призвали Российскую Федерацию отвести свои войска от границ Украины.

Зустріч Зеленського і Макрона

Об этом стало известно из опубликованного заявления пресс-службы канцлера ФРГ по итогам встречи Меркель в формате видеоконференции с Макрона и Зеленским, которые находились в Париже.

— Канцлер, президент Макрона и президент Зеленский обсудили, в частности, ситуацию с безопасностью на российско-украинской границе и на востоке Украины.

Они разделяют обеспокоенность рост числа российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексирована Крыму. Они призвали отвести эти войска с целью деэскалации ситуации.

Также отмечается, что канцлер и президент Франции подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зустріч Зеленського і Макрона

Фото: Офис президента

Они подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандской формате.

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После встречи состоялся брифинг президента Украины Владимира Зеленского, где он рассказал, что Украина приближается к встрече лидеров нормандской четверки. Заседание советников лидеров стран, которые обсудят ряд вопросов, должно состояться 19 апреля.

Президент Украины надеется, что после заседания советников удастся достичь четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: Die Bundeskanzlerin

Фото: Офис президента

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