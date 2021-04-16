Меркель, Макрон та Зеленський закликали РФ відвести війська від України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський закликали Російську Федерацію відвести свої війська від кордонів України.

Про це стало відомо з опублікованої заяви прес-служби канцлера ФРН за підсумками зустрічі Меркель у форматі відеоконференції з Макроном та Зеленським, котрі перебували у Парижі.

— Канцлер, президент Макрон та президент Зеленський обговорили, зокрема, ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні та на сході України. Вони поділяють занепокоєння щодо зростання кількості російських військ на кордоні з Україною та у незаконно анексованому Криму. Вони закликали відвести ці війська з метою деескалації ситуації.

Також зазначається, що канцлер та президент Франції підкреслили свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Вони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей з обох сторін та заявили, що Німеччина та Франція продовжать свої зусилля у Нормандському форматі.

Читайте Зеленський запропонував Макрону підписати документ про підтримку вступу України до ЄС

Після зустрічі відбувся брифінг президента України Володимира Зеленського, де він розповів, що Україна наближається до зустрічі лідерів нормандської четвірки. Засідання радників лідерів країн, які обговорять низку питань, має відбутися 19 квітня.

Президент України сподівається, що після засідання радників вдасться досягти чіткого дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Die Bundeskanzlerin