Кто такая Лаура Басси и почему Google посвятил ей дудл

Лаура Басси, которой Google посвятил дудл 17 апреля, итальянский физик, философ и первая женщина в истории Европы профессор физики в университете.

Лаура родилась в семье состоятельного адвоката, именно в семейном доме она получила первое хорошее образование.

Его способности привлекли внимание врача Гаэтано Таккони. Он тайно ее учил математике, физике и медицине.

Благодаря своему таланту и знаниям уже в 21-летнем возрасте Лаура получила определенную известность.

20 марта 1732 года ее выбрали профессором анатомии Болонского университета, через два года ей было поручено кафедру философии.

17 апреля 1732 года ее кандидатура на кандидатскую диссертацию получила одобрение. Звание доктора наук он получил 12 мая 1732 года после защиты диссертации.

Кстати, невероятную карьеру для того времени она совмещала с воспитанием восьми собственных детей.

151 рік Музею-метрополітену

13 квітня Google присвятив дудл Музею мистецтв Метрополітен, що розташований у місті Нью-Йорк (США). Це один з найпопулярніших та найбільш відвідуваних мистецьких музеїв у світі.

Музей мистецтв Метрополітен було засновано у 1870 році, а через десять років відчинилося перше приміщення. Його площа – 18 га, на якій розміщено понад три млн експонатів.