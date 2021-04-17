Лаура Бассі, якій Google присвяти дудл 17 квітня, італійський фізик, філософ та перша жінка в історії Європи професор фізики в університеті.

Лаура народилася у родині заможного адвоката, саме у сімейному будинку вона отримала першу ґрунтовну освіту.

Її здібності привернули увагу лікаря Гаетано Такконі. Він таємно її навчав математиці, фізиці та медицині.

Завдяки своєму таланту та знанняv уже в 21-річному віці Лаура здобула певну популярність.

20 березня 1732 року її обрали професором анатомії Болонського університету, через два роки їй було доручено кафедру філософії.

17 квітня 1732 року її кандидатура на кандидатську дисертацію отримала схвалення. Звання доктора наук вона отримала 12 травня цього 1732 року після захисту дисертації.

До речі, неймовірну кар’єру для тих часів вона поєднувала з вихованням восьми власних дітей.

151 рік Музею-метрополітену

13 квітня Google присвятив дудл Музею мистецтв Метрополітен, що розташований у місті Нью-Йорк (США). Це один з найпопулярніших та найбільш відвідуваних мистецьких музеїв у світі.

Музей мистецтв Метрополітен було засновано у 1870 році, а через десять років відчинилося перше приміщення. Його площа – 18 га, на якій розміщено понад три млн експонатів.