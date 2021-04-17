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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Обнаженная женщина попыталась сорвать похоронную церемонию принца Филиппа

В Великобритании обнаженная женщина пыталась сорвать церемонию захоронения принца Филиппа — супруга королевы Елизаветы II.

Обнаженная женщина попыталась сорвать похоронную церемонию принца Филиппа

Инцидент произошел сразу после минуты молчания. Женщина выбежала на дорогу с криками Спасите планету.

Протестующую топлес арестовали у ворот Виндзорского замка, когда она пыталась вылезти на статую королевы Виктории.

Правоохранители призвали граждан соблюдать порядок. Личность задержанной женщины устанавливается.

Грозит ли ей ответственность за попытку сорвать похоронную церемонию принца Филиппа, не сообщается.

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