Посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию оказать большую поддержку Украине, в частности, более быстрого присоединения Украины к НАТО.

Об этом посол Украины заявил в комментарии изданию Welt am Sonntag.

— Мы ожидаем, что правительство ФРГ четко и понятно выскажет президенту Путину публичное предупреждение и объяснит ему обо всех болезненных последствиях новой военной интервенции, — сказал он.

По словам Мельника, такими “болезненными последствиями” для Москвы мог бы стать международный бойкот российского руководства и преследования его за военные преступления Международным уголовным судом, а также полное экономическое эмбарго на товары из РФ, в частности, импорт энергетических ресурсов.

Мельник вновь призвал Германию помочь Украине ускорить вступление в НАТО.

— Поскольку именно Германии несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, она должна сыграть ключевую роль в процессе членства Украины в НАТО. И как можно быстрее, без всяких оговорок, — добавил Мельник.

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Дипломат считает, что только быстрое присоединение Киева к Альянсу может предотвратить новую крупномасштабную войну в Европе.

— Это станет холодным душем, который охладит все горячие головы в Кремле.

Агрессия РФ

С конца марта ситуация на Донбассе обострилась, в результате обстрелов погибли украинские военные.

Кроме того, Россия начала стягивать войска возле восточных границ страны.

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Источник: Welt am Sonntag