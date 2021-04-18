Посол України у Берліні Андрій Мельник закликав Німеччину надати більшу підтримку Україні, зокрема, щодо швидшого приєднання України до НАТО.

Про це посол України заявив у коментарі виданню Welt am Sonntag.

— Ми очікуємо, що уряд ФРН чітко та зрозуміло висловить президенту Путіну публічне попередження та пояснить йому про всі болючі наслідки нової військової інтервенції, – сказав він.

За словами Мельника, такими “болючими наслідками” для Москви міг би стати міжнародний бойкот російського керівництва та переслідування його за військові злочини Міжнародним кримінальним судом, а також абсолютне економічне ембарго на товари з РФ, зокрема, на імпорт енергетичної сировини.

Мельник знову закликав Німеччину допомогти Україні пришвидшити вступ до НАТО.

— Оскільки саме Німеччини несе особливу історичну відповідальність за злочини нацистів проти українського народу, вона повинна зіграти ключову роль у процесі членства України у НАТО. І якомога швидше, без всяких обмовок, – додав Мельник.

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Дипломат вважає, що тільки швидке приєднання Києва до Альянсу може запобігти новій великомасштабній війні у Європі.

— Це стане холодним душем, що остудить всі гарячі голови в Кремлі.

Агресія РФ

З кінця березня ситуація на Донбасі загострилася, унаслідок обстрілу загинули українські військові.

Крім того, Росія почала стягувати війська біля східних кордонів країни.

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Джерело: Welt am Sonntag