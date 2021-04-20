Северный поток-2 и ситуация в Украине: главные тезисы выступления Меркель в ПАСЕ

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала ситуацию в Украине и оккупированном РФ Крыму “тревожной”.

Во время своего видеообращения к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) канцлер добавила в этот список ситуацию в Белоруссии, Приднестровье и Нагорном Карабахе.

РФ и Навальный

Представитель украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко во время включения спросил Ангелу Меркель, считает ли она Путина убийцей.

В ответ канцлер заверила, что критикует Путина, в том числе и в личных беседах. Однако это касается недопустимого поведения Кремля в сфере соблюдения прав человека.

— Мы очень волнуемся за Алексея Навального, особенно в последние дни. Власти ФРГ настаивает на том, что он должен получить медицинскую помощь. Мы стараемся повлиять на ситуацию, — заявила Ангела Меркель.

Германия и Северный поток-2

Отдельно канцлер отметила, что в противоречивой ситуации по завершению строительства Северного потока-2 страны ЕС нашли общую позицию.

Речь идет об изменениях в газовой директиве, позволяющих достроить трубопровод.

— Хочу отметить, что природный газ из Северного потока-2 будет ничем не хуже газ с Северного потока-1.

Напомним, что в начале февраля свой ультиматум об отмене санкций за строительство Северного потока-2 выдвинули США.

Завершение строительства российско-германского трубопровода может стать причиной отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

В то же время на включении с ПАСЕ Ангела Меркель призвала страны ЕС поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.