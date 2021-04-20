Північний потік-2 і ситуація в Україні: головні тези виступу Меркель в ПАРЄ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ситуацію в Україні та окупованому РФ Криму “тривожною”.

Під час свого відеозвернення до учасників весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) канцлер додала до цього списку ситуацію в Білорусії, Придністров’ї та Нагірному Карабасі.

РФ і Навальний

Представник української делегації ПАРЄ Олексій Гончаренко під час включення запитав Ангелу Меркель, чи вважає вона Путіна вбивцею.

У відповідь канцлер запевнила, що критикує Путіна, зокрема і в особистих розмовах. Однак це стосується неприпустимої поведінки Кремля у сфері дотримання прав людини.

– Ми дуже хвилюємося за Олексія Навального, особливо в останні дні. Влада ФРН наполягає на тому, що він повинен отримати медичну допомогу. Ми дуже хвилюємося за нього і намагаємося вплинути на ситуацію, – заявила Ангела Меркель.

Німеччина і Північний потік-2

Окремо канцлер зазначила, що в суперечливій ситуації щодо завершення будівництва Північного потоку-2 країни ЄС знайшли спільну позицію.

Йдеться про зміни у газовій директиві, які дозволяють добудувати трубопровід.

– Хочу зазначити, що природний газ із Північного потоку-2 буде нічим не гіршим за газ із Північного потоку-1.

Нагадаємо, що на початку лютого свій ультиматум щодо скасування санкцій за будівництво Північного потоку-2 висунули США.

Завершення будівництва російсько-німецького трубопроводу може стати причиною відокремлення України від європейської газової інфраструктури.

У той же час на включенні з ПАРЄ Ангела Меркель закликала країни ЄС підтримувати діалог з Росією, незважаючи на розбіжності.