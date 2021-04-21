Президент РФ Володимир Путін заявив, що вони самі будуть визначати червоні лінії на міжнародній арені.

Про це він говорив під час послання Федеральним зборам.

За його словами, Захід ніяк не припинить недружні акції проти РФ.

– Росії поводиться надзвичайно скромно, часто не відповідає, не просто на недружні акції, а й на відверте хамство, – вважає Путін.

Ба більше, він чомусь впевнений, що це відбувається без будь-якої на те причини.

– Сподіваюся, що нікому не прийде в голову перейти щодо Росії так звану червону межу. А де вона буде проходити, це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі, – заявив президент Росії.

До слова, одразу після цих слів він почав розповідати про нове російське озброєння.

Макрон про червоні лінії

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що західні країни не дозволять проведення нових військових операцій на території України.

Зі свого боку глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив Росію про відповідальність за перетин червоної лінії України.

Йдеться про державний кордон України. Якщо РФ піде на такий крок, то повинна за це понести відповідальність.

Російські війська на Донбасі та в окупованому Криму

Росія суттєво збільшує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, грубо порушуючи режим припинення вогню та всіляко намагається звинуватити у цьому українські війська.

Також Кремль нарощує війська у Криму та біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у західних союзників України. США, ЄС та НАТО висловили свою підтримку Україні та засудили дії Росії.

Нещодавно Російська Федерація повідомила про міжфлотський перехід кораблів з Каспійського в Чорне море. Судна здійснюють операцію нібито для військових навчань.

Також Росія перекинула додаткову авіацію на окупований Крим. Йдеться про винищувачі Су-34, Су-27, Су-25 та Су-24. РФ вже розмістила на окупованому півострові повітряно-десантні війська, механізовані та бронетанкові частини, бойові вертольоти, засоби радіоелектронної боротьби та військовий госпіталь.