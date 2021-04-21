Комитет Сената Польши по вопросам иностранных дел принял резолюцию, в которой выразил поддержку Украине на фоне скопления российских военных возле ее границ.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Facebook.

Резолюция была принята на специальном заседании комиссии, посвященной ситуации в Украине.

В документе власть РФ призывают остановить дальнейшую эскалацию и дестабилизацию ситуации в регионе.

Также в нем есть обращение к лидерам стран НАТО с просьбой инициировать консультации по этому вопросу.

Агрессия РФ по отношению к Украине

В конце марта стало известно о скоплении войск РФ возле украинской границы.

Западные партнеры Киева осудили агрессию Кремля.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Andrii Deshchytsia

Фото: Andrii Deshchytsia