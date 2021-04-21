Комитет Сената Польши по вопросам иностранных дел принял резолюцию, в которой выразил поддержку Украине на фоне скопления российских военных возле ее границ.
Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Facebook.
Резолюция была принята на специальном заседании комиссии, посвященной ситуации в Украине.
В документе власть РФ призывают остановить дальнейшую эскалацию и дестабилизацию ситуации в регионе.
Также в нем есть обращение к лидерам стран НАТО с просьбой инициировать консультации по этому вопросу.
Агрессия РФ по отношению к Украине
В конце марта стало известно о скоплении войск РФ возле украинской границы.
Западные партнеры Киева осудили агрессию Кремля.
Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.
Источник: Andrii Deshchytsia
Фото: Andrii Deshchytsia