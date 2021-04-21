Комітет Сенату Польщі з питань закордонних справ ухвалив резолюцію, у якій висловив підтримку Україні на тлі скупчення російських військових біля її кордонів.
Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у Facebook.
Резолюцію було ухвалено на спеціальному засіданні комісії, присвяченій ситуації в Україні.
У документі владу РФ закликають зупинити подальшу ескалацію та дестабілізацію ситуації у регіоні.
Також у ньому є звернення до лідерів країн НАТО з проханням ініціювати консультації з цього питання.
Агресія РФ щодо України
Наприкінці березня стало відомо про скупчення військ РФ біля українського кордону.
Західні партнери Києва засудили агресію Кремля.
Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Andrii Deshchytsia
Фото: Andrii Deshchytsia