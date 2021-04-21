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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Сенат Польщі резолюцією підтримав Україну на тлі агресії РФ

Засідання Сенату Польщі

Комітет Сенату Польщі з питань закордонних справ ухвалив резолюцію, у якій висловив підтримку Україні на тлі скупчення російських військових біля її кордонів.

Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у Facebook.

Резолюцію було ухвалено на спеціальному засіданні комісії, присвяченій ситуації в Україні.

У документі владу РФ закликають зупинити подальшу ескалацію та дестабілізацію ситуації у регіоні.

Також у ньому є звернення до лідерів країн НАТО з проханням ініціювати консультації з цього питання.

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Агресія РФ щодо України

Наприкінці березня стало відомо про скупчення військ РФ біля українського кордону.

Західні партнери Києва засудили агресію Кремля.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Andrii Deshchytsia

Фото: Andrii Deshchytsia

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