Комітет Сенату Польщі з питань закордонних справ ухвалив резолюцію, у якій висловив підтримку Україні на тлі скупчення російських військових біля її кордонів.

Про це повідомив посол України у Польщі Андрій Дещиця на своїй сторінці у Facebook.

Резолюцію було ухвалено на спеціальному засіданні комісії, присвяченій ситуації в Україні.

У документі владу РФ закликають зупинити подальшу ескалацію та дестабілізацію ситуації у регіоні.

Також у ньому є звернення до лідерів країн НАТО з проханням ініціювати консультації з цього питання.

Агресія РФ щодо України

Наприкінці березня стало відомо про скупчення військ РФ біля українського кордону.

Західні партнери Києва засудили агресію Кремля.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Andrii Deshchytsia

Фото: Andrii Deshchytsia