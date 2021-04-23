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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

РФ должна прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска с Востока Украины — США в ОБСЕ

РФ должна прекратить милитаризацию Крыма и вывести войска с Востока Украины — США в ОБСЕ

Россия должна прекратить увеличивать количество военных во временно оккупированном Крыму, остановить провокации на границе с Украиной и вывести свои войска с Востока.

С соответствующим заявлением выступила исполняющая обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розеншток-Силлер во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ.

— США осуждают оккупацию и последующую милитаризацию Крыма со стороны России. Мы призываем Москву прекратить свое военное накопления там и выполнить обязательства по прозрачности согласно Венскому документу. Мы также призываем Россию прекратить свои провокации вдоль границы с Украиной и вывести все свои военные силы и технику с Востока Украины, — отметила она.

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Розеншток-Силлер также добавила, что несмотря на то, что Россия пытается скрыть жестокое обращение с крымскими татарами, украинцами и другими этническими и религиозными меньшинствами в Крыму, международное сообщество видит все эти притеснения.

Помощь США

Накануне в Сенате США приняли законопроект, который увеличивает ежегодную военную помощь Украине до $300 млн. Также документ предусматривает поставку летального оружия.

Комитет по иностранным делам Сената единогласно принял двухпартийный проект закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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