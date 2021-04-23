РФ повинна припинити мілітаризацію Криму і вивести війська зі Сходу України – США в ОБСЄ

Росія повинна припинити збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому Криму, зупинити провокації на кордоні з Україною та вивести свої війська зі Сходу.

З відповідною заявою виступила виконувач обов’язки заступника глави місії США при ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

– США засуджують окупацію та подальшу мілітаризацію Криму з боку Росії. Ми закликаємо Москву припинити своє військове накопичення там і виконати зобов’язання щодо прозорості згідно з Віденським документом. Ми також закликаємо Росію припинити свої провокації вздовж кордону з Україною та вивести всі свої військові сили та техніку зі Сходу України, – зазначила вона.

Розеншток-Сіллер також додала, що попри те, що Росія намагається приховати жорстоке поводження з кримськими татарами, українцями та іншими етнічними і релігійними меншинами в Криму, міжнародна спільнота бачить всі ці утиски.

Допомога США

Напередодні у Сенаті США ухвалили законопроект, який збільшує щорічну військову допомогу Україні до $300 млн. Також документ передбачає постачання летальної зброї.

Комітет із закордонних справах Сенату одноголосно ухвалив двопартійний проект закону щодо партнерства з Україною у сфері безпеки.