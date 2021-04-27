У межах ініціативи з боротьби з корупцією у світі Велика Британія запровадила санкції проти 14 росіян.

Про це повідомили на сайті МЗС Сполученого Королівства.

За інформацією відомства, у 2007 році злочинне угруповання було причетне до серйозної корупційної схеми з привласнення російської державної власності на суму, яка є еквівалентною $230 млн.

Частина громадян фігурує у “списку Магнітського” (фінансиста Сергія Магнітського, який у 2008 році був звинувачений в ухилянні від сплати податків, а у 2009 році помер у лікарні слідчого ізолятора Матроська тиша), з-поміж них – Павло Карпов, Олена Хіміна, Дмитро Клюєв, Артем Кузнєцов, Юлія Майорова, Андрій Павлов, Ольга Степанова та Олег Уржумцев.

Станіслав Гордієвський, Геннадій Плаксін, Владлен Степанов, Віктор Маркелов, В’ячеслав Хлєбніков і Олексій Шешеня, які також потрапили під санкції Великої Британії, раніше були внесені до списку санкцій Мінфіну США.

Активи цих 14 росіян будуть заморожені на території Великої Британії. В’їзд до країни їм буде заборонено.

Санкції проти РФ

У квітні на засіданні Ради ЄС міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував покроковий план протидії ескалації РФ.

Він закликав міністрів закордонних справ Євросоюзу запровадити секторальні санкції проти Росії.

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Джерело: МЗС Сполученого Королівства, Інтерфакс-Україна