Из-за поведения РФ: Польша созвала срочное заседание Вышеградской четверки

Польша созывает экстренное заседание глав правительств Вышеградской четверки. Причиной стало угрожающее поведение РФ.

В состав Вышеградской четверки входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Премьер-министры этих стран планируют обсудить российские акты саботажа в Чехии, эскалацию РФ ситуации в Украине и Беларуси.

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Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сек отметил, что заседание является срочным и пройдет в формате видеоконференции.

Кроме этого, премьер-министры Вышеграда обсудят сотрудничество в укреплении безопасности в регионе.

Кулеба об отводе войск РФ

На днях отвод российских регулярных войск от украинских границ оценил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Официальный Киев приветствует такое решение, однако ждет объяснений таких действий от РФ.

Министр также выразил благодарность всем международным партнером, которые следят за ситуацией и принимают меры по сдерживанию Кремля.