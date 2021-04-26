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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Через поведінку РФ: Польща скликала термінове засідання Вишеградської четвірки

польща, прапор

Польща скликає засідання голів урядів Вишеградської четвірки. Причиною стала загрозлива поведінка РФ.

До складу Вишеградської четвірки входять Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина.

Прем’єр-міністри цих країн планують обговорити російські акти саботажу в Чехії, ескалацію РФ ситуації в Україні та Білорусі.

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Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шінковскій вель Сек зазначив, що засідання є терміновим і відбудеться у форматі відеоконференції.

Окрім цього, прем’єр-міністри Вишеграду обговорять співпрацю у зміцненні безпеки в регіоні.

Через поведінку РФ: Польща скликала термінове засідання Вишеградської четвірки

Кулеба про відведення військ РФ

Днями відведення російських регулярних військ від українських кордонів оцінив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Офіційний Київ вітає таке рішення, однак чекає на пояснення таких дій від РФ.

Міністр також висловив подяку усім міжнародним партнером, які стежать за ситуацією і вживають заходів щодо стримування Кремля.

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