Напряжение спадет, но конфликт продолжается: Кулеба об отводе войск РФ

Украина приветствует решение об отводе российских регулярных войск от украинских границ, однако ждет объяснений таких действий от РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что “учения” войск РФ на границе с Украиной представляли собой беспрецедентную опасность.

— Россияне проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины. Они, как и раньше, должны объяснить Украины, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно собирать такое количество войск с наступательным вооружением, — сказал Кулеба.

Министр также выразил благодарность всем международным партнерам, которые следят за ситуацией и принимают меры по сдерживанию Кремля.

Факт отвода войск РФ снизит градус напряжения, однако это не касается войны, которая продолжается на Донбассе.

— Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом.

Отвод войск РФ

О том, что войска РФ завершают “проверочные мероприятия” у границ с Украиной, стало известно 22 апреля.

С официальным заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Так называемые военные проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах были завершены после “достижения поставленных целей”.

Возвращение войск в пункты постоянной дислокации началось в пятницу, 23 апреля.