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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Сроки встречи Байдена и Путина не подтверждены — Белый дом

Сроки встречи Байдена и Путина не подтверждены — Белый дом

В США заявили о готовности принимать участие в организации встречи американского президента Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, однако сроков проведения мероприятия пока не называют.

Информацию озвучила во время регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы пока еще до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим (провести встречу двух лидеров, — Ред.), — отметила Джен Псаки, комментируя вопрос о возможной встрече президентов в июне.

По ее словам, обществу сообщат детали мероприятия, однако пока никаких согласованных сроков нет.

Встреча Байдена и Путина

В апреле в РФ озвучили сроки проведения встречи президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.

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По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, она может состояться в июне 2021 года.

Подробнее о встрече Байдена и Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: The White House

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