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Факты / Мир
Дмитро Кудрявцев |

В 2020 году мировые расходы на оборону увеличились почти до $2 трлн — SIPRI

В 2020 году мировые расходы на оборону увеличились почти до $2 трлн — SIPRI

В 2020 году мировые расходы на военную сферу выросли на 2,6%. В общей сложности это обошлось странам в $1,98 трлн.

Такими данными поделился Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

При этом 62% мировых военных расходов приходятся на пять стран: США, Китай, Индию, Россию и Великобританию.

— В 2020 году коронавирус не оказал существенного влияния на глобальные военные расходы. Но удастся ли поддерживать рост в течение второго года пандемии — неизвестно, — заявил научный сотрудник программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Диего Лопес да Силва.

Больше всего на армию в прошлом году потратили США. Американский оборонный бюджет за год вырос на 4,4% и составил $778 млрд.

Второе место по количеству трат на оборону занимает Китай, потративший на свои вооруженные силы $252 млрд.

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Увеличила расходы на оборону и Россия. Правительство Кремля выделило на армию $61 млрд, что на 2,5% больше чем в 2019. Однако стоит отметить, что фактическое финансирование военной сферы оказалось на 6,6% ниже, чем закладывались в бюджете.

Перевооружение ВСУ

В начале апреля научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк заявил, что необходимо полностью перевооружить ВВС Украины для сдерживания российской агрессии.

По его словам, украинская армия нуждается в современных реактивных самолетах западного производства, вооруженных высокоточными ракетами.

Кроме того, по мнению Стивена Бланка, помочь в отражении агрессии со стороны РФ могут поставки современных систем ПВО, а также средств разведки и наведения.

Источник: SIPRI

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