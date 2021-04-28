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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Байден отменил масочный режим для Covid-вакцинированных граждан США

джо байден

В США 46-й президент Джо Байден отменил обязательное ношение масок для тех людей, которые полностью  вакцинировались от коронавируса.

По его словам, Штаты достигли существенного прогресса в преодолении последствий пандемии коронавируса, введя эффективную систему вакцинации населения. Ведь это позволило кардинально уменьшить количество новых заболеваний и летальных исходов.

— Центр по контролю и профилактике заболеваний США сделал сегодня большое заявление: если вы полностью вакцинированы и находитесь в местах небольшого скопления людей на улице, то вам больше не нужно носить маску, — сообщил он.

Однако, Байден подчеркнул, что это не касается массовых мероприятий, таких как концерты, мероприятия на стадионах или конференции. Там ношение масок остается обязательным.

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В то же время он отметил, что одна из уязвимой категорий населения, пожилые люди, сейчас вакцинированы на две трети от общего количества. Так, более 80% из них получили по крайней мере одну прививку.

Президент США призвал граждан США продолжать вакцинацию и в дальнейшем.

Фото: Dreamstime

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