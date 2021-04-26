Гражданам США уже летом разрешат поездки в ЕС — СМИ

Европейский союз уже летом 2021 года может разрешить путешествовать туристам из США, которые полностью вакцинированы от коронавируса. Туристические поездки для граждан Штатов были запрещены как минимум год.

В частности, Еврокомиссия планирует рекомендовать странам отойти от карантинной изоляции, восстановив поездки, так как в Штатах продолжаются быстрые темпы вакцинации. Кроме того, ведутся переговоры между Вашингтоном и Брюсселем о введении сертификатов вакцинации.

— Американцы, насколько я могу судить, используют вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это позволит обеспечить свободное передвижение и поездки в ЕС, — добавляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Регулятор блока одобрил три вакцины, которые используются в США: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что 27 государств ЕС безоговорочно будут принимать всех, кто привит такими препаратами.

Однако она не уточнила, когда именно американцам позволят поездки в Европу.

Кроме того, по словам главы Еврокомиссии, восстановление поездок будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В настоящее время около 42% населения США получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса, а 28,5% — полностью вакцинированы.

Госдепартамент США на прошлой неделе порекомендовал гражданам не путешествовать примерно до 80% стран мира, включая большинство стран ЕС, за исключением Испании, Австрии, Дании и Эстонии.

Источник: The New York Times