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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Держсекретар США Блінкен може прилетіти в Україну вже в травні – CNN

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Офіційний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України може відбутися вже в наступному місяці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Цікаво, що адміністрація Джо Байдена готується відправити Ентоні Блінкена напередодні саміту президента США та Володимира Путіна.

– Таке рішення дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує східноєвропейську націю і цінує її як союзника, – йдеться у повідомленні.

Влітку 2021 року Джо Байден здійснить свою першу закордонну поїздку.

У Великій Британії на нього чекатиме саміт Великої сімки, після нього – саміт НАТО в Брюсселі.

Візит Ентоні Блінкена до України, ймовірно, стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Виступ Блінкена у Брюсселі

15 квітня після засідання Північноатлантичної ради держсекретар США Ентоні Блінкен зробив заяву щодо України.

Його вразило, що усі країни-члени НАТО безапеляційно засудили стягування військ РФ біля східних кордонів України.

За словами Ентоні Блінкена, США і західні країни уважно стежать за ситуацією біля українського кордону.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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