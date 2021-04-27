В Международном аэропорту Майами, что в США, пассажиры самолета устроили драку из-за билетов.

Семь человек ожидали рейса в Чикаго, когда оператор сообщил, что в самолете осталось только три свободных места. Сотрудник аэропорта предложил полететь трем туристам или всем вместе сесть на следующий рейс.

Сначала между пассажирами начался спор за места, а потом он перерос в жестокую драку. Очевидцы сняли инцидент на видео. Разнимать драку пришлось охранникам аэропорта.

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В США часто продают больше мест на самолет, чем есть на самом деле. Такая практика называется overbooking, она предполагает, что некоторые люди откажутся лететь в последний день.

Если случаются подобные ситуации — пассажиров отправляют на следующий рейс и могут выплатить им компенсацию.

Избиение школьницы в Запорожье

В Запорожье школьница избила свою подругу из-за парня. 15-летняя девушка била головой 13-летнюю соперницу и хватала ее за волосы.

Другие школьники наблюдали за дракой и снимали на телефон. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство.

Источник: CBS Chicago