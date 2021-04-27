Сейм Литвы поддержал интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Сейм Литвы поддержал интеграцию Украины в Европейский Союз и Евроатлантический Альянс.

Об этом сообщили на странице в Twitter Министерства иностранных дел Украины.

— Мы приветствуем принятие резолюции Сеймом Литвы, который выражает поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Спасибо Литва, — говорится в сообщении.

We welcome today’s adoption of @LRSeimas resolution expressing support of Ukraine’s European and Euro-Atlantic integration. Thank you Lithuania! Ačiu Lietuva! @VCmilyte @ZygisPavilionis @GLandsbergis — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2021

Встреча Макрона и Зеленского

Во время визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Зеленский отметил, что он рассказал детали декларации президенту Франции и предложил поддержать Украину, а также добавил, что некоторые страны пока знакомятся с этой декларацией.

Фото: Сейм Литвы