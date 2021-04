Сейм Литвы поддержал интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Сейм Литвы поддержал интеграцию Украины в Европейский Союз и Евроатлантический Альянс.

Об этом сообщили на странице в Twitter Министерства иностранных дел Украины.

We welcome today’s adoption of @LRSeimas resolution expressing support of Ukraine’s European and Euro-Atlantic integration. Thank you Lithuania! Ačiu Lietuva! @VCmilyte @ZygisPavilionis @GLandsbergis

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2021