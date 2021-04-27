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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Сейм Литвы поддержал интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Сейм Литви

Сейм Литвы поддержал интеграцию Украины в Европейский Союз и Евроатлантический Альянс.

Об этом сообщили на странице в Twitter Министерства иностранных дел Украины.

— Мы приветствуем принятие резолюции Сеймом Литвы, который выражает поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Спасибо Литва, — говорится в сообщении.

Встреча Макрона и Зеленского

Во время визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский предложил французскому президенту Эммануэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

Зеленский отметил, что он рассказал детали декларации президенту Франции и предложил поддержать Украину, а также добавил, что некоторые страны пока знакомятся с этой декларацией.

Фото: Сейм Литвы

Источник: МИД

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