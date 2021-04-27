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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Сейм Литви підтримав інтеграцію України до ЄС та НАТО

Сейм Литви

Сейм Литви підтримав інтеграцію України до Європейського Союзу та Євроатлантичного Альянсу.

Про це повідомили на сторінці у Twitter Міністерства закордонних справ України.

— Ми вітаємо прийняття резолюції Сеймом Литви, що висловлює підтримку європейській та євроатлантичній інтеграції України. Дякуємо Литві, – йдеться у повідомленні.

Зустріч Макрона та Зеленського

Під час візиту до Франції президент України Володимир Зеленський запропонував французькому президенту Еммануелю Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України до Євросоюзу.

Зеленський зазначив, що він розповів деталі декларації президенту Франції та запропонував підтримати Україну, а також додав, що деякі країни наразі ознайомлюються з цією декларацією.

Фото: Сейм Литви

Джерело: МЗС

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