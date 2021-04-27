Сейм Литви підтримав інтеграцію України до ЄС та НАТО

Сейм Литви підтримав інтеграцію України до Європейського Союзу та Євроатлантичного Альянсу.

Про це повідомили на сторінці у Twitter Міністерства закордонних справ України.

— Ми вітаємо прийняття резолюції Сеймом Литви, що висловлює підтримку європейській та євроатлантичній інтеграції України. Дякуємо Литві, – йдеться у повідомленні.

We welcome today’s adoption of @LRSeimas resolution expressing support of Ukraine’s European and Euro-Atlantic integration. Thank you Lithuania! Ačiu Lietuva! @VCmilyte @ZygisPavilionis @GLandsbergis — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) April 27, 2021

Зустріч Макрона та Зеленського

Під час візиту до Франції президент України Володимир Зеленський запропонував французькому президенту Еммануелю Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України до Євросоюзу.

Зеленський зазначив, що він розповів деталі декларації президенту Франції та запропонував підтримати Україну, а також додав, що деякі країни наразі ознайомлюються з цією декларацією.

Фото: Сейм Литви