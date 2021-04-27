В Китае запретили писать о режиссере получившей Оскар Земли кочевников

В Китае официально запретили любые упоминания о победителе премии Оскар Хлое Чжао и ее фильме Земля кочевников.
Режиссер стала первой китаянкой, чей фильм был удостоен такого признания.
Такой запрет объясняется критическими высказываниями режиссера в адрес китайских властей.
Кроме того, два репортера государственных телеканалов на условиях анонимности рассказали, что получили запрет от руководства страны на освещение этой темы.
Еще в понедельник утром эта новость взорвала местные социальные сети, однако уже к полудню практически все сообщения СМИ были удалены.
Запрос по имени Хлои Чжао в доминирующих на территории КНР поисковых системах Baidu и Sogou выдает многочисленные ссылки на новости о ее прошлых заслугах, а немногие упоминания об Оскаре ведут на удаленные страницы.
She did it! Oscar winner Chloé Zhao stopped by the V.F. #Oscars portrait studio after her history-making wins for Best Directing and Best Picture.
Photo by @QUILLEMONS for @VanityFair pic.twitter.com/zWBs4uY1oJ
— The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021
Отметим, что китайский сегмент интернета отделен от глобальной сети. На рынок КНР не допускаются западные социальные сети и поисковые сервисы.
Причиной ограничений в отношении таких компаний является коммунистическая цензура, которая не соответствует политике западных интернет-гигантов.
Церемония Оскар 2021
В ночь с 25 на 26 апреля Американская киноакадемия объявила победителей кинопремии Оскар.
Церемония награждения проходила в двух местах одновременно: легендарном театре Dolby и на исторической арене Union Station.
Организаторы кинопремии разрешили участникам оставаться без масок в то время, пока те находятся в кадре.