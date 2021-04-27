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Факты / Мир
Дмитро Кудрявцев |

В Китае запретили писать о режиссере получившей Оскар Земли кочевников

В Китае запретили писать о режиссере получившей Оскар Земли кочевников

В Китае официально запретили любые упоминания о победителе премии Оскар Хлое Чжао и ее фильме Земля кочевников.

Режиссер стала первой китаянкой, чей фильм был удостоен такого признания.

Такой запрет объясняется критическими высказываниями режиссера в адрес китайских властей.

Кроме того, два репортера государственных телеканалов на условиях анонимности рассказали, что получили запрет от руководства страны на освещение этой темы.

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Еще в понедельник утром эта новость взорвала местные социальные сети, однако уже к полудню практически все сообщения СМИ были удалены.

Запрос по имени Хлои Чжао в доминирующих на территории КНР поисковых системах Baidu и Sogou выдает многочисленные ссылки на новости о ее прошлых заслугах, а немногие упоминания об Оскаре ведут на удаленные страницы.

Отметим, что китайский сегмент интернета отделен от глобальной сети. На рынок КНР не допускаются западные социальные сети и поисковые сервисы.

Причиной ограничений в отношении таких компаний является коммунистическая цензура, которая не соответствует политике западных интернет-гигантов.

Церемония Оскар 2021

В ночь с 25 на 26 апреля Американская киноакадемия объявила победителей кинопремии Оскар.

Церемония награждения проходила в двух местах одновременно: легендарном театре Dolby и на исторической арене Union Station.

Организаторы кинопремии разрешили участникам оставаться без масок в то время, пока те находятся в кадре.

Источник: The Wall Street Journal

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