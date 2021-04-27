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Факти / Світ
Дмитро Кудрявцев |

У Китаї заборонили писати про режисера Землі кочівників, що отримала Оскар

У Китаї заборонили писати про режисера Землі кочівників, що отримала Оскар

В Китаї офіційно заборонили будь-які згадки про переможця премії Оскар Хлої Чжао та її фільм Земля кочівників.

Режисер стала першою китаянкою, чий фільм було удостоєно такого визнання.

Така заборона пояснюється критичними висловлюваннями режисера на адресу китайської влади.

Крім того, два репортера державних телеканалів на умовах анонімності розповіли, що керівництво країни заборонило висвітлювати цю тему.

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Ще в понеділок вранці ця новина підірвала місцеві соцмережі, однак вже до опівдня практично всі згадки у ЗМІ були видалені.

Запит на ім’я Хлої Чжао в домінуючих на території КНР пошукових системах Baidu і Sogou видає численні посилання на новини про її минулі заслуги, а деякі згадки про Оскар ведуть на видалені сторінки.

Зазначимо, що китайський сегмент інтернету відокремлено від глобальної мережі. На ринок КНР не допускаються західні соціальні мережі і пошукові сервіси.

Причиною обмежень щодо цих компаній є комуністична цензура, яка не відповідає політиці західних інтернет-гігантів.

Церемонія Оскар 2021

В ніч з 25 на 26 квітня Американська кіноакадемія оголосила переможців популярної кінопремії Оскар.

Церемонія нагородження проходила в двох місцях одночасно: легендарному театрі Dolby і на історичній арені Union Station.

Організатори кінопремії дозволили учасникам залишатися без масок в той час, поки ті перебувають в кадрі.

Джерело: The Wall Street Journal

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