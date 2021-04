У Китаї заборонили писати про режисера Землі кочівників, що отримала Оскар

В Китаї офіційно заборонили будь-які згадки про переможця премії Оскар Хлої Чжао та її фільм Земля кочівників.

Режисер стала першою китаянкою, чий фільм було удостоєно такого визнання.

Така заборона пояснюється критичними висловлюваннями режисера на адресу китайської влади.

Крім того, два репортера державних телеканалів на умовах анонімності розповіли, що керівництво країни заборонило висвітлювати цю тему.

Ще в понеділок вранці ця новина підірвала місцеві соцмережі, однак вже до опівдня практично всі згадки у ЗМІ були видалені.

Запит на ім’я Хлої Чжао в домінуючих на території КНР пошукових системах Baidu і Sogou видає численні посилання на новини про її минулі заслуги, а деякі згадки про Оскар ведуть на видалені сторінки.

She did it! Oscar winner Chloé Zhao stopped by the V.F. #Oscars portrait studio after her history-making wins for Best Directing and Best Picture.

Photo by @QUILLEMONS for @VanityFair pic.twitter.com/zWBs4uY1oJ

— The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021