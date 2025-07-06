Новороссийск атаковали дроны: в городе слышали стрельбу и взрывы
Российский город Новороссийск в Краснодарском крае атаковали беспилотники утром 6 июля.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Атака дронов на Новороссийск 6 июля: что известно
По информации российских медиа, удар осуществлялся одновременно с воздуха и с воды.
Несколько часов подряд в городе раздавался сигнал воздушной тревоги, жители слышали стрельбу и взрывы, активно работала российская противовоздушная оборона.
О конкретных последствиях атаки российская сторона пока не сообщала.
Также нет официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ по этой операции.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил о введении ограничений в городе.
Он сообщил, что перекрыто движение и запрещены прогулки на набережной, откуда открывается вид на гавань и боевые корабли российского Черноморского флота.
Ранее, 5 июля, морские дроны также атаковали порт в Новороссийске.
Тогда представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук не опроверг, но и не подтвердил атаку морских дронов.