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Новороссийск атаковали дроны: в городе слышали стрельбу и взрывы

Атака дронов на Новороссийск сегодня 6 июля 2025 года: что известно
Фото: Факти ICTV

Российский город Новороссийск в Краснодарском крае атаковали беспилотники утром 6 июля.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Атака дронов на Новороссийск 6 июля: что известно

По информации российских медиа, удар осуществлялся одновременно с воздуха и с воды.

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Несколько часов подряд в городе раздавался сигнал воздушной тревоги, жители слышали стрельбу и взрывы, активно работала российская противовоздушная оборона.

О конкретных последствиях атаки российская сторона пока не сообщала.

Также нет официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ по этой операции.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил о введении ограничений в городе.

Он сообщил, что перекрыто движение и запрещены прогулки на набережной, откуда открывается вид на гавань и боевые корабли российского Черноморского флота.

Ранее, 5 июля, морские дроны также атаковали порт в Новороссийске.

Тогда представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук не опроверг, но и не подтвердил атаку морских дронов.

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